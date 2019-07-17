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41 FK’dan Aydın’a moral ziyareti

41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve teknik heyeti, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret edip, görevinde başarılar diledi.
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41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve teknik heyeti, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret edip, görevinde başarılar diledi. 5. Döneme adım atan Aydın’ı ziyaretler sürerken, yeni sezon için de bilgi alış verişinde bulunuldu.

Bugün 15:30 TSİ - Spor

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