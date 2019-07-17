41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve teknik heyeti, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret edip, görevinde başarılar diledi. 5. Döneme adım atan Aydın’ı ziyaretler sürerken, yeni sezon için de bilgi alış verişinde bulunuldu.
Bugün 15:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:31 TSİ
41 FK’dan Aydın’a moral ziyareti
41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve teknik heyeti, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret edip, görevinde başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz