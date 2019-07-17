Kaptan-başkanın yeğenleri de Bekirdere’de

Bekirdere Spor Kulübü’nün kaptanı ve başkanı Sabri Yıldız’ın yeğenleri de onun izinden gidiyor. Yıldız’ın yeğenleri Mert Efe Çalışkan ve Eymen Gülçiçek, Bekirderespor forması giydi. Yıldız açıklamasında “Bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum. Hangi branşta olursa olsun, spor yapmayan çocuk kalmasın!..” dedi.