Bekirdere Spor Kulübü’nün kaptanı ve başkanı Sabri Yıldız’ın yeğenleri de onun izinden gidiyor. Yıldız’ın yeğenleri Mert Efe Çalışkan ve Eymen Gülçiçek, Bekirderespor forması giydi. Yıldız açıklamasında “Bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum. Hangi branşta olursa olsun, spor yapmayan çocuk kalmasın!..” dedi.
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Kaptan-başkanın yeğenleri de Bekirdere’de
Bekirdere Spor Kulübü’nün kaptanı ve başkanı Sabri Yıldız’ın yeğenleri de onun izinden gidiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz