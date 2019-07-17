Kırkpınar’ın efsane yağlı güreşçilerinden Çukurbağlı Pehlivan Sezgin Yüksel, yaklaşık 4 ay önce vefat eden babası Avcılar’da Ciğerci Yusuf olarak tanınan merhum Yusuf Yüksel’in mezarında gözyaşı döktü. Henüz acısı taze olan pehlivan “Pehlivanlar da ağlar” dedirtirken, sosyal medya hesabından da duygusal sözcükler paylaştı.