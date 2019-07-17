Kırkpınar’ın efsane yağlı güreşçilerinden Çukurbağlı Pehlivan Sezgin Yüksel, yaklaşık 4 ay önce vefat eden babası Avcılar’da Ciğerci Yusuf olarak tanınan merhum Yusuf Yüksel’in mezarında gözyaşı döktü. Henüz acısı taze olan pehlivan “Pehlivanlar da ağlar” dedirtirken, sosyal medya hesabından da duygusal sözcükler paylaştı.
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Pehlivanlar da ağlar…
Kırkpınar’ın efsane yağlı güreşçilerinden Çukurbağlı Pehlivan Sezgin Yüksel, yaklaşık 4 ay önce vefat eden babası Avcılar’da Ciğerci Yusuf olarak tanınan merhum Yusuf Yüksel’in mezarında gözyaşı döktü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz