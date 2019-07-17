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Olimpiyat Yıldızlarının orijinal çiğ köfte partisi

Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü, çiğ köfte partisi verdi.
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Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü, çiğ köfte partisi verdi. Kulübün aktif velilerinden Serkan Örücü tarafından, kulübün yönetimi ve üyelerine özel hazırlanan orijinal çiğ köfteyi afiyetle yiyen davetlilerden başkan Tolga Havuç “Şahsım ve arkadaşlarım adına velimize teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle veli versin” dedi.

Bugün 15:32 TSİ - Spor

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