Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü, çiğ köfte partisi verdi. Kulübün aktif velilerinden Serkan Örücü tarafından, kulübün yönetimi ve üyelerine özel hazırlanan orijinal çiğ köfteyi afiyetle yiyen davetlilerden başkan Tolga Havuç “Şahsım ve arkadaşlarım adına velimize teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle veli versin” dedi.
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Olimpiyat Yıldızlarının orijinal çiğ köfte partisi
Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü, çiğ köfte partisi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz