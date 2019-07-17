Kartepelilerden zirveye çıkarma

TATLI VE ORGANİK ARMUT İKRAM EDİLDİ

Antrenman öncesinde takımla birlikte fotoğraf dernek üyeleri, Teknik Direktör Engin Korukır, yeni ve genç futbolcularla da tanışma fırsatı buldu. Takıma tatlı ve organik armut ikram eden Yeşil Siyahlılar adına söz alan eski gazeteci ve fanatik Kocaelisporlu Yüksel Ateş şu ifadelere yer verdi: Yeni derneğimiz Kartepe Kocaelisporlular Derneği, Kartepemize ve Kocaelimize hayırlı uğurlu olsun.

ENGİN KORUKIR’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Gözbebeğimiz Kocaelispor’umuzu tüm maçlarda desteklemek için bir çatı altında birleşip organize olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun sonunda yüzümüzün güleceğine olan inancımız tamdır. Bizleri en samimi duygularla karşılayan kıymetli teknik direktörümüz Engin Korukır’a ekibine ve futbolcu kardeşlerimize başarı, emekçi personelimize de kolaylıklar diliyorum.