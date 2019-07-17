Şampiyon oldular havuza daldılar

Yavuzspor Kulübü yönetimi, sezonu şampiyon tamamlayan U-13 takımını Aquapark’a gönderdi. Keyifli vakit geçiren Mavi Beyazlı şampiyonlara yöneticilerden Şaban Erenoğlu, antrenörlerden Fatih Erdinç, Savaş Küçükhasanoğlu ve Oğuzhan Kayalı da eşlik etti.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Kulübün 2. Başkanı Serkan Eşsiz yaptığı açıklamada, “Zor bir sezon geçiren U-13 takımımız, bizleri, kendilerini, ailelerini ve mahalleyi mutlu ederek büyük başarıya imza atıp, şampiyon oldular. Biz de kendilerini ödüllendirip Aquapark’a gönderdik. Takımı bir kez daha tebrik ediyorum. Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki altyapıda önemli işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.