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Vasfi Aşçı bıraktı, Eşme kongreye gidiyor

Geçen sezon 1. Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselen Eşmespor’da, kulüp başkanı Vasfi Aşçı görevi bıraktı.
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Geçen sezon 1. Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselen Eşmespor’da, kulüp başkanı Vasfi Aşçı görevi bıraktı. Kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındı.  Eşme’nin kongresi 9 Ağustos Cuma akşamı saat 19.30'da Eşme Limon Kafe'de, çoğunluk aranmaksızın yapılacak

VASFİ AŞÇI’NIN VEDA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Aşçı “2000 yılından bu yana Eşmespor Kulübü’nde yönetici ve idarecilik görevinde bulundum. Bu zamana dek, en önemli sezon, yıllarca hasret kalınan şampiyonluğa ulaştığımız geçen sezon olmuştur. Gelecek sezonda arzu edilen başarıları yakalayabilmek için sorumlulukların iki kat artacağı, beklentilerin de uzağında kalınmaması adına, Eşmespor Kulübü Başkanlığı görevimden, karate hakemliği ve antrenörlüğünün yanı sıra, okullarda karate eğitmenliği görevini yürütebilmem için ayrılmıyorum” dedi.

BAŞARILAR EŞMESPOR

Aşçı sözlerini şöyle tamamladı: Görev yaptığım süre zarfında Eşmespor Kulübü’nün ayakta kalmasını sağlayarak, adımızdan söz ettirmeyi başardık. Arzu edilen projeleri elde edemesek de, imkânlar çerçevesinde önemli işlere imza attık. Daha da önemlisi birçok genç kardeşimizin spora katılımını sağladık. Bayrağı huzurla devredeceğim. Seçilen arkadaşa da yeni görevinde başarılar diliyorum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da arzu edilen birlik ve bütünlüğün bundan sonraki süreçte oluşturulması en büyük dileğimdir. Başarılar Eşmespor… Erdem ÖVÜÇ

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