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Sarımeşespor yazı boş geçmiyor

Kartepe’nin köklü ve alt yapıya önem veren kulüplerinden Sarımeşepor’da yaz futbol okulu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Kartepe’nin köklü ve alt yapıya önem veren kulüplerinden Sarımeşepor’da yaz futbol okulu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl takımın başına ilimizin genç ve dinamik teknik adamlarından Hakan Uygur’u getirerek önemli bir adım atan Sarımeşespor, küçük futbolcuları ile geleceğin takımını kuruyor. Kulüp Başkanı Mehmet Gözen yaptığı açıklamada “Hakan Uygur hocamızla bağlarımız eskiden beri samimi duygularla devam etmekteydi. Kendisine yaptığımız teklifi tereddüt etmeden kabul eden Hakan hocamız, Sarımeşespor yönetim kurulunu ve sporseverlerini mutlu etti” diye konuştu.

HAKAN UYGUR: PAHA BİÇİLEMEZ

Hakan Uygur, gençlerin, sporun öznesi olduklarını belirtti ve “Biz layık görülen bu görevi gururla kabul ederek çalışmalara başladık. Ben de burada yani Sarımeşe’de ikamet ediyorum. Yaşadığımı yerin çocuklarına yapılan katkının değeri paha biçilemez. Yaz futbol okulumuzda 2010 2011 ve 2012 doğumlu futbolcular haftanın 4 günü tesislerimizde saat 18.00’den sonra çalışıyor. Diğer 2005-2009 doğumlu sporcularımız ise hafta sonları bizimle birlikte oluyor. Herkesi kulübümüze bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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