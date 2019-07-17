Derince’de Şampiyon Muratevler Camii oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Derince İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği futbol turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde 10 takımın katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvasının final müsabakasında, Muratevler Camii ile Çenesuyu Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle neticelenen karşılaşmayı penaltılarla kazanan Muratevler Camii turnuvanın şampiyonluğuna ulaştı. Çenesuyu Ortaokulu’nun ikinci olduğu turnuvayı Medine Camii takımı ise üçüncülükle tamamladı.

BAŞKAN AYGÜN YALNIZ BIRAKMADI

Yaz Kur'an Kursları Arası 15 Temmuz Futbol Turnuvası'nın finallerini Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Müftü Vekili Harun Ergül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri ilgiyle takip etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Böylesi anlamlı bir günde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan Muratevler Camii takımını ve organizasyona katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.