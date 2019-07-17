Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:50 TSİ- Spor G: Bugün 15:52 TSİ

Derince’de Şampiyon Muratevler Camii oldu

Derince İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği ve bu yıl on takımın katılımıyla gerçekleşen Yaz Kur'an Kursları Arası 15 Temmuz Futbol Turnuvası'nda büyük heyecan sona erdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Derince İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği futbol turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde 10 takımın katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvasının final müsabakasında, Muratevler Camii ile Çenesuyu Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle neticelenen karşılaşmayı penaltılarla kazanan Muratevler Camii turnuvanın şampiyonluğuna ulaştı. Çenesuyu Ortaokulu’nun ikinci olduğu turnuvayı Medine Camii takımı ise üçüncülükle tamamladı.

BAŞKAN AYGÜN YALNIZ BIRAKMADI

Yaz Kur'an Kursları Arası 15 Temmuz Futbol Turnuvası'nın finallerini Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Müftü Vekili Harun Ergül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri ilgiyle takip etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Böylesi anlamlı bir günde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan Muratevler Camii takımını ve organizasyona katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Bugün 15:50 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi mask
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Belediye Derincespor’da İMZA ŞOV!.. mask
Belediye Derincespor’da İMZA ŞOV!..
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu mask
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
İzmit Belediyespor’da teknik heyet de tamam mask
İzmit Belediyespor’da teknik heyet de tamam
Mustafa Kaya Karamürselspor’da!.. mask
Mustafa Kaya Karamürselspor’da!..
En büyük asker Fatih asker mask
En büyük asker Fatih asker
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti mask
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL