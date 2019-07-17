Cumhuriyet Kadınları’ndan Kadın Üniversitesi’ne tepki

Ankara 8. Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konu edilen Japonya’da ki kadın üniversitelerinin benzerinin Türkiye’de de açılması ön görülmesine Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmit Şubesi tepki gösterdi. Dernek binasında gerçekleştirilen açıklamaya Başkan Gaye Dolgun’un yanı sıra çok sayıda dernek üyesi de katıldı.

CİNSİYET FARKINA GÖRE Mİ OLACAK?

Açıklamada konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmit Şubesi Başkanı Gaye Dolgun, “Bu okullarda sadece kadınların eğitim gördüğü, onlara özel tıp, hukuk, mühendislik, edebiyat, sanat v.s eğitim kurumları olup, sonrasında meslek yaşamları yine cinsiyet farkına göre mi olacaktır? Kadın üniversitesi açmak anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” ifadelerinde bulundu.

AYRI İŞ YERLERİNDE Mİ ÇALIŞACAKLAR?

Cumhuriyet devrimleriyle aydınlanmış Türkiye’de özgürleşmiş Türk kadınını kafese koyar gibi binalarda okutup ayrı iş yerlerinde mi çalıştıracağız? Diyen Dolgun, “Böyle bir durum kadını olduğu gibi erkeği de aşağılayan, onlara farklı anlamlar yükleyen anlayış hayatla bağlarını kopartmaktır. Oysa ki bilimsel eğitimin Atatürk devrimleri ışığında kamusal bir anlayışla düzenleyip geliştirilmesi, gençlerin gelecek kaygısının giderilmesi, üretim atılımı ülke yararına olacaktır” dedi. Selin BECER