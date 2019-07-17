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“Keşfedilen Yetenekler”de sertifikalar sahiplerini buldu

Kent genelindeki okullarda, öğrencilerin yeteneklerinin belirlenip, gelişimlerinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen, “Keşfedilen Yetenekler” projesine destek veren eğitimcilere, sertifikaları verildi.
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İl genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin müzik, spor ve sanat etkinliklerinde yeteneklerini belirleyip, geliştirmelerini amaçlayan “Keşfedilen Yetenekler” projesi kapsamında;  her ilçede 3 ayrı dalda belirlenen pilot okullarda öğrencilere verilen eğitime katkın sağlayan yönetici ve öğretmenlere başarı belgeleri verildi. Valilik’te gerçekleştirilen sertfika törenine; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile başarı belgesi almaya hak kazanan pilot okulların müdürleri ile öğretmenler katıldı. Keşfedilen Yetenekler Projesi kapsamında, özel eğitim öğrencileri Çınar Yıldırım Çakar, Alya Derin Selçuk ve Azra Oral’ın sergiledikleri performanslar  da büyük beğeni topladı.

“MEYVESİNİ ALACAĞIZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in selamlama ve teşekkür konuşmasının ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Keşfedilen Yetenekler Projesine emek veren değerli arkadaşlarımıza başarı belgesi verme töreninde bir aradayız. Bu projeyi geçtiğimiz yıl uygulamaya başladık ve çalışmanın bugün birinciyılını tamamlamış olduk. Bu çalışma; çocuklarımızın kendilerine olan güven duygularını daha üst noktalara taşıyacak olan çalışmalardır. Bu çalışmayı şu aşamada çok fazla ölçme imkanımız yok ama bu çocuklarımızı üniversiteye girişte ve çalışma yaşamlarında ölçme ve değerlendirme durumunda olacağız. İnanıyorum ki bu öğrencilerimiz bu eğitimi ve performansı alamamış öğrencilere göre daha iyi bir konumda olacaklardır. Ortada bir başarı varsa bunu hep birlikte ortaya koyduğumuz çalışmayla yakalamışız demektir. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BİNLERCE ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

Vali Aksoy’un konuşmalarının ardından Keşfedilen Yetenekler Projesine katkı sunan 33 okulun yöneticileri ve öğretmenlerine başarı belgeleri verildi. Proje kapsamında, 33 pilot okulda bugüne kadar; spor dalında 9 bin 995, müzik dalında 6 bin 728 ve sanat dalında 5 bin 957 olmak üzere toplam 22 bin 640 öğrenci eğitim gördü.

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