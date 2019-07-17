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Gökbayrak’ın ruhuna mevlit okutuldu

15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak için Derince’de bulunan baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi
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15 Temmuz 2016’da İstanbul’da FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri ile girilen çatışmada şehit olan Derinceli Polis Memuru Serdar Gökbayrak için, baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu. Şehidimiz Gökbayrak’ın ölümünün üçüncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen okumaya Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP  İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP  İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Kemal Bayraktar, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif sonrasında tüm şehitler dualar eşliğinde anıldı.

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