15 Temmuz 2016’da İstanbul’da FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri ile girilen çatışmada şehit olan Derinceli Polis Memuru Serdar Gökbayrak için, baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu. Şehidimiz Gökbayrak’ın ölümünün üçüncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen okumaya Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Kemal Bayraktar, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif sonrasında tüm şehitler dualar eşliğinde anıldı.
Gökbayrak’ın ruhuna mevlit okutuldu
15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak için Derince’de bulunan baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi
15 Temmuz 2016’da İstanbul’da FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri ile girilen çatışmada şehit olan Derinceli Polis Memuru Serdar Gökbayrak için, baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu. Şehidimiz Gökbayrak’ın ölümünün üçüncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen okumaya Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Kemal Bayraktar, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif sonrasında tüm şehitler dualar eşliğinde anıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz