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Büyükakın: 1071’den beri gözler üzerimizde

AKP Kartepe 63. ilçe danışma toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz bu topraklara geldiğimizden beri aslında 1071’den beri defaatle başımıza buna benzer çoraplar örülmeye çalışıldı” dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP Kartepe genişletilmiş 63. ilçe danışma toplantısına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programına gelerek Milli İrade meydanında hazır bulunan tüm teşkilat üyelerine yaptığı konuşmada teşekkür eden Başkan Büyükakın,  “15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin üçüncü sene-i devriyesini hep birlikte meydanlarda milletimizle birlikte andık. Hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi hep birlikte andık. Tam 251 vatan evladı biz bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşam sürelim diye tankların önünde durdular, mermilerin üzerine yürüdüler. Binlerce gazimize ve onların ailelerine de şükran borcumuz var. Onları unutmak, onları unutturmak gelecek nesillere aktarmamak bu ülkeye en büyük kötülük olur” dedi. 

"TÜRK HASRETLE BEKLENENDİR"

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıdaki konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Biz bu topraklara geldiğimizden beri aslında 1071’den beri defaatle başımıza buna benzer çoraplar örülmeye çalışıldı. Her seferde farklı farklı oyunlarla geldiler. Rabbimiz aziz milletimize bu nöbet görevini biçmiştir. Bu manada bizim milletimiz aziz millettir. Biz Anadolu nöbeti tutmuyoruz sadece, biz dünyanın da nöbetini tutuyoruz. Bakın bizim ayrıldığımız coğrafyalarda bir daha hiçbir zaman huzur da gelmemiştir. Bu millet Balkanlar da “Türk hasretle beklenendir” sözünü söyleten bir millettir. Biz de bu milletin varisleriyiz. Bu mirası gelecek nesillere çok güzel bir şekilde aktarmalıyız” ifadelerini kullandı.

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