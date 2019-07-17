Huzurevi sakinleri mutlu

Gölcük Trabzonlular Derneği, önceki gün anlamlı bir ziyarete imza attı. Gölcük Trabzonlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Selin Güzelcik ve yönetim kurulu üyeleri, Gölcük Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin dualarını aldı. Ziyarete Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu da katılırken, huzurevi sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

BİZİM DEĞERLERİMİZ

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu, “Büyüklerimiz her zaman bizim değerlilerimizdir. Bugün derneğimizin kadın kolları ile huzurevinde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret ettik. Kendilerini çok sevdiğimizi söyledik ve dualarını aldık. Böylesine güzel bir ziyarete imza attığımız için çok mutluyuz” dedi.