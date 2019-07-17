Huzurevi sakinleri mutlu

Gölcük Trabzonlular Derneği, önceki gün anlamlı bir ziyarete imza attı. Gölcük Trabzonlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Selin Güzelcik ve yönetim kurulu üyeleri, Gölcük Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin dualarını aldı. Ziyarete Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu da katılırken, huzurevi sakinleri mutluluklarını dile getirdi.
BİZİM DEĞERLERİMİZ
Ziyarette kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu, “Büyüklerimiz her zaman bizim değerlilerimizdir. Bugün derneğimizin kadın kolları ile huzurevinde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret ettik. Kendilerini çok sevdiğimizi söyledik ve dualarını aldık. Böylesine güzel bir ziyarete imza attığımız için çok mutluyuz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz