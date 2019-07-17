Başkan Turan’a Örnek Mezun Belgesi verildi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim gördüğü dönemde Elektrik Öğretmeni olarak dersine giren Müfit Yeşkin’i makamında misafir etti. İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Halit Atay, Başkan Yardımcısı Levent Bahadır, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sinan Yazar, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Nurettin Sevil, Mehmet Keskin, Mehmet Akarsu, Tacettin Ergan, Sebahattin Yağız ile birlikte Başkan Turan’ı ziyaret eden Yeşkin, Başkan Turan’a çalışmalarında başarılar diledi.

“MUTLULUK DUYDUM”

Başkan Turan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1989-1991 yılları arasında öğrencisi olduğum Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi’nde Elektrik Hocam Müfit Yeşkin’i, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanımız Halit Atay ve yönetimini belediyemizde ağırlamaktan büyük onur, gurur ve mutluluk duydum. Öğrencilik dönemimde bizlere eğitim veren ve bu günlere gelmemizde emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum.’’ dedi.