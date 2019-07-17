Kabızlıktan kurtulmanın 10 YOLU

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Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da kabızlığa sebep olabileceğini söyleyen Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan kabızlık problemi olanlar için önerilerde bulundu.