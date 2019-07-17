Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:15 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:16 TSİ

Kocaeli’de ormanlık alanda ekili 3 bin 620 kök kenevir imha edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramalarda 3 bin 620 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda kenevir ekiminin önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Tahtalı Mahallesi ve Başikele Servetiye ve Camidüzü Mahallelerinde yapılan incelemelerde ormanlık alan ile bir ikametin bahçesine ekili halde toplamda 3 bin 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler savcı talimatı ile imha edilirken, Başiskele ilçesinde ikametinin bahçesine kenevir ektiği belirlenen S.E. adlı şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bugün 16:15 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Hamile eşine kurşun yağdırdı mask
Hamile eşine kurşun yağdırdı
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti mask
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı mask
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı
Halk otobüsünde çirkin hareket mask
Halk otobüsünde çirkin hareket
Köy kahvehanesinde kan döküldü mask
Köy kahvehanesinde kan döküldü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti mask
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL