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Kadırga’da müzik şöleni başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Kadırga Yayla Şenlikleri bu yıl da vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.
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Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kadırga Yayla Şenlikleri’nin bu yıl ki sanatçı programı belli oldu. 19-20-21 Temmuz tarihleri arasında ilimizin en güzel manzarasına sahip bölgelerinden olan Kadırga Yaylası’nda düzenlenecek şenlikler, yine her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların eğlence merkezi olacak. Şenlik nedeniyle üç gün boyunca açık kalacak stantlar, Kocaeli halkını misafir edecek. 

KARADENİZ MÜZİĞİNİN YILDIZLAR İSİMLERİ

Gölcük Belediyesi’nin organizasyonunda hayata geçen Kadırga Yayla Şenlikleri için kurulan komisyon, bu yıl da sahne alacak sanatçıları belirledi. Ülke genelinde ünlü isimler Zeynep Başkan, Ali Gedik, Dinçer ve Taner Eyüpoğlu şenliğe katılanlara keyifli  anlar yaşatacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tüm Kocaeli halkını  müzik şöleninin yaşanacağı şenliklere davet etti.

KADIRGA YAYLA ŞENLİKLERİ PROGRAMI;

19 Temmuz Cuma

17:00 – 17:45 Fatih Şerit

17:45 – 18:30 Batuhan – Selçuk

18:30 – 19:15 Engin Cep

19:15 – 20:00 Hazal Yıldız

20:00 – 21:00 Özgür Kaya

21: 00 – 22: 00 Meryem Akyüz

22:00 – 23:30 Taner Eyüboğlu

23:30 Mustafa Bahar ( Foder)

20 Temmuz Cumartesi

15:15 – 16:30 Ali Çakır-Fatih Şerit

16:30 – 17:30 Güray Erdem-Salim Kasap

17:30 – 18:15 Tarık Bilim

18:15 – 19:00 Ali Öztürk

19:00 – 20:00 İsmail Ercan Puslu

20:00 – 21:00 Sultan Bekçi

21: 30 – 23:00 Zeynep Başkan

23:00 – 24:00 Sebahattin Yanık

24:00 Mustafa Bayraktar

21 Temmuz Pazar

15:00 – 15:45 Ahmet Bayraktar

15:45 – 16: 30 Cemil Sandıkçı

16:30 – 17:30 Metin Durmuş

17:30 – 18:15 Laz Esat

18:30 – 19:30 Mehmet Afak Meydanlı

19:30 – 20:30 Mehmet Durak

20:45 – 21:45 Ali Gedik

21:45 – 23:00 Dinçer

23:00 Hayri Yaşar Karagül

Bugün 16:27 TSİ - Kültür-Sanat

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