Kadırga’da müzik şöleni başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kadırga Yayla Şenlikleri’nin bu yıl ki sanatçı programı belli oldu. 19-20-21 Temmuz tarihleri arasında ilimizin en güzel manzarasına sahip bölgelerinden olan Kadırga Yaylası’nda düzenlenecek şenlikler, yine her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların eğlence merkezi olacak. Şenlik nedeniyle üç gün boyunca açık kalacak stantlar, Kocaeli halkını misafir edecek.
KARADENİZ MÜZİĞİNİN YILDIZLAR İSİMLERİ
Gölcük Belediyesi’nin organizasyonunda hayata geçen Kadırga Yayla Şenlikleri için kurulan komisyon, bu yıl da sahne alacak sanatçıları belirledi. Ülke genelinde ünlü isimler Zeynep Başkan, Ali Gedik, Dinçer ve Taner Eyüpoğlu şenliğe katılanlara keyifli anlar yaşatacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tüm Kocaeli halkını müzik şöleninin yaşanacağı şenliklere davet etti.
KADIRGA YAYLA ŞENLİKLERİ PROGRAMI;
19 Temmuz Cuma
17:00 – 17:45 Fatih Şerit
17:45 – 18:30 Batuhan – Selçuk
18:30 – 19:15 Engin Cep
19:15 – 20:00 Hazal Yıldız
20:00 – 21:00 Özgür Kaya
21: 00 – 22: 00 Meryem Akyüz
22:00 – 23:30 Taner Eyüboğlu
23:30 Mustafa Bahar ( Foder)
20 Temmuz Cumartesi
15:15 – 16:30 Ali Çakır-Fatih Şerit
16:30 – 17:30 Güray Erdem-Salim Kasap
17:30 – 18:15 Tarık Bilim
18:15 – 19:00 Ali Öztürk
19:00 – 20:00 İsmail Ercan Puslu
20:00 – 21:00 Sultan Bekçi
21: 30 – 23:00 Zeynep Başkan
23:00 – 24:00 Sebahattin Yanık
24:00 Mustafa Bayraktar
21 Temmuz Pazar
15:00 – 15:45 Ahmet Bayraktar
15:45 – 16: 30 Cemil Sandıkçı
16:30 – 17:30 Metin Durmuş
17:30 – 18:15 Laz Esat
18:30 – 19:30 Mehmet Afak Meydanlı
19:30 – 20:30 Mehmet Durak
20:45 – 21:45 Ali Gedik
21:45 – 23:00 Dinçer
23:00 Hayri Yaşar Karagül
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz