Ahsen’e sürpriz kutlama

Gölcük’ün sevilen ailelerinden Rumelioğlu ailesinin kızları Ahsen Rumelioğlu, 18’inci yaşına girdi. Ailenin, Hisareyn’de bulunan evlerinin bahçesinde düzenlenen doğum günü partisine Gölcük’ün tanınmış simalarından Serdar Abanoz ve eşi Nihal Abanoz, Ahsen Rumelioğlu’nun amcası Uğur ve eşi Emine Rumelioğlu , Değirmendere’nin tanınmış simalarından Gökhan Yalta ve eşi Esma Yalta ile aile dostları Barbaros Dirlik ve eşi Berna Dirlik ve yakınları katıldı.



HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

18. yaş gününü ailesi ve sevenleri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşayan Ahsen Rumelioğlu, doğum günü partisine katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Doğum günü pastasını sevdikleri ile birlikte kesen Ahsen Rumelioğlu pasta ikramının ardından bu güzel gününde kendisini yalnız bırakmayan ailesi ve sevenleri ile birlikte gece boyunca gönüllerince eğlendiler.