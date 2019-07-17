Emeklilik mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı

Gölcük Tersane Komutanlığı, bir mezun daha verdi. Tersane Komutanlığına, 26 Yıl 8 ay hizmet veren Ayhan Helvacı, emeklilik mutluluğunu, mesai arkadaşlarına verdiği veda yemeği ile taçlandırdı. Oldukça duygusal anların yaşandığı, nostalji rüzgarının estiği veda yemeğinde Helvacı, tüm arkadaşları ile tek tek ilgilenerek, eskiksiz bir ev sahipliği sergiledi.
HELVACI’YA PLAKET
Yemek sonunda mesai arkadaşları, bu jestinden dolayı emekliye ayrılan mesai arkadaşları Ayhan Helvacı’ya, yeni yaşamımda mutluluk diledi. Yemeğin sonunda, Mehmet Ali Sorulmaz, arkadaşları adına Helvacı’ya bir plaket takdim ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi. Şelale Restaurant’ta yenilen veda yemeği, hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz