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Emeklilik mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı

Gölcük Tersane Komutanlığı’nda 21 yıl 8 ay görev yapan Ayhan Helvacı, emeklilik mutluluğunu mesai arkadaşları ile paylaştı.
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Gölcük Tersane Komutanlığı, bir mezun daha verdi. Tersane Komutanlığına, 26 Yıl 8 ay hizmet veren Ayhan Helvacı, emeklilik mutluluğunu, mesai arkadaşlarına verdiği veda yemeği ile taçlandırdı. Oldukça duygusal anların yaşandığı, nostalji rüzgarının estiği veda yemeğinde Helvacı, tüm arkadaşları ile tek tek ilgilenerek, eskiksiz bir ev sahipliği sergiledi.

HELVACI’YA PLAKET

Yemek sonunda mesai arkadaşları, bu jestinden dolayı emekliye ayrılan mesai arkadaşları Ayhan Helvacı’ya, yeni yaşamımda mutluluk diledi. Yemeğin sonunda,  Mehmet Ali Sorulmaz, arkadaşları adına Helvacı’ya bir plaket takdim ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi. Şelale Restaurant’ta yenilen veda yemeği, hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.

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