Gölcük Şirinköy’de 7 yıl önce hizmete giren Gazi Reşit Çavuşoğlu Kur’an Kursu’nda öğrenciler Kur’an öğrenmeye devam ediyor. Yaz ayı ile birlikte sayıları artan öğrencilere, yenileri de eklendi. Şirinköy Gazi Reşit Çavuşoğlu Kız Kur’an Kursu’nda 40 öğrencinin kursa katılmasının ardından düzenlenen törene, Gazi Reşit Çavuşoğlu Kur’an Kursu Yöneticisi Mehmet Çavuşoğlu, Şirinköy esnaflarından İsmail Ak ve Kurs hocaları katıldı. Törende, öğrencilere hediyeleri verildi.
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Kur’an kursuna yeni öğrenciler geldi
Gölcük Şirinköy’de 7 yıl önce hizmete giren Gazi Reşit Çavuşoğlu Kur’an Kursu’nda öğrenciler Kur’an öğrenmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz