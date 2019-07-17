"Sokağın Enerjisi" talep gördü

Sepaş Enerji’nin, düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasının başvuruları tamamlandı. Binlerce kişi sokakların kendine has enerjisini yansıttığı fotoğrafı Sepaş Enerji ile paylaştı. 10 Temmuz’da Mustafa Seven’in önderliğindeki jüri üyeleri, özel ödüllerin sahibi olacak 3 kişiyi belirleyecek.

PARA ÖDÜLÜ VAR

Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak. Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da bin TL para ödülü verilecek.