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Usta öğreticiler de eğitimden geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bu başarısını kuşkusuz eğitime verdiği önemde barındırıyor.
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KO-MEK, vatandaşlara en iyi eğitimi vermek için işe kendi iç dinamikleri ile başlamayı bir gelenek haline getirdi. KO-MEK’te görev yapan usta öğreticiler için bu yaz döneminde kişisel gelişim seminerleri başlatıldı. KO-MEK Usta öğreticileri için KO-MEK’te Kişisel Gelişim Seminerleri başlatıldı. Eğitime 254 KO-MEK Usta Öğreticisi katılıyor. Seminerler, Kur’an-ı Kerim, Bilgisayar Kullanımı, Diksiyon, İşaret Dili ile İş ve Sosyal Hayatta İletişim branşlarında veriliyor. Usta öğreticiler bu dört branştan birini seçerek derslere katılıyor.

MESLEKİ GELİŞİME

KO-MEK tarafından usta öğreticilere yönelik başlatılan kişisel gelişim semineri usta öğreticilerin kariyeri açısından büyük önem taşıyor. Kişisel gelişim semineri alan usta öğreticiler bir yandan kendi eğitim kariyerine yatırım yaparken, diğer yandan da mesleğinde yenilenme kuralını yerine getirmiş oluyor.

İŞARET DİLİNE İLGİ

Seminerlerde en fazla ilgiyi ise İşaret Dili Branşı görüyor. Zira KO-MEK usta öğreticileri, derslerinde zaman zaman işitme engelli öğrencilerle karşılaşabiliyor. İşaret Dili öğrenmenin bir eğitmen için öneminden hareket eden usta öğreticiler bu nedenle kişisel eğitim seminerlerinde bu branşa yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan kişisel gelişim dersleri KO-MEK Usta öğreticileri tarafından veriliyor. Kişisel Gelişim Seminerleri Temmuz ayının sonuna kadar Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde devam edecek.

Bugün 16:45 TSİ - Eğitim

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