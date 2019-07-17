Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette eğitim üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Aksoy, Rektör Büyükuslu’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Bugün 16:46 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 16:47 TSİ
FB Üniversitesi rektörü Vali Aksoy’u ziyaret etti
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz