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Turan, Gaziantep’te

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Ankara temasları sonrasında 31 Mart seçimlerinde tekrardan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Ankara temasları sonrasında 31 Mart seçimlerinde tekrardan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. İlçeye kazandırılması planlanan çalışmaları değerlendirmek adına gerçekleştirdiği ziyarette  Başkan Turan, “Marmara bölgesinin parlayan yıldızı haline gelen ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim nasip ederse Kandıra’mıza kalıcı eserler kazandırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Turan, “Bu ziyaretler ile çevre şehirlerde yapılmış çalışmaları yerinde inceleyerek, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yaptığımız istişareler ve planladığımız projeler hakkında daha net fikir sahibi oluyoruz. Ziyaretlerimizde bizleri en iyi şekilde misafir eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türk Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. İlçemize yeni projeler kazandırmak adına gece gündüz çalışacağız ’’dedi.

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