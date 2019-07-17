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Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın ticarete hareketlilik getireceğini belirterek, "Cirolarda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış beklentimiz var." ifadesini kullandı.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı için tüm esnaf ve sanatkarların hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Besicilerin kurbanlık hayvanları pazara sürmeye başladığını anımsatan Palandöken, vatandaşların Kurban Bayramı taleplerini karşılamak için konfeksiyoncudan terziye, bakkaldan manava, fırıncıdan pastaneciye, şarküteriden kasaba, bıçakçıdan bileyiciye tüm esnafın hazırlık yaptığını ifade etti. Palandöken, Kurban Bayramı için ikramlıkların güvenilir esnaftan alınması gerektiğine dikkati çekerek, "merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretilen tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulması ve mahalle pastanesinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

HAREKETLİLİK OLACAK

Kurban Bayramı'nın ticarete hareketlilik getireceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Kurban Bayramı tatiliyle küçük illerimizde de hareketlilik olacak. Bu hareketlilik esnafımıza da olumlu yansıyacak. Emeklilerimize verilecek bayram ikramiyesi onların kurban kesmesine katkı sağlayacak. Bayram ikramiyesiyle esnafın da yüzü gülecek. Bu durum kurban kesiminden konfeksiyoncusuna, pastacısından taksicisine yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıyacak. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve hareketlilik meydana getirecek. Cirolarda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış beklentimiz var."

Bugün 16:49 TSİ - Ekonomi

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