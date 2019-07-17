Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:50 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:51 TSİ

İşsizlik % 13’e indi

Türkiye’de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3.4 puan artarak yüzde 13’e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 116 bin kişilik artışla 4 milyon 202 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1.1 puan düşüş gösterdi. Tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6.3 puan yükselerek yüzde 23.2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3.5 puan artışla yüzde 13.3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalışla yüzde 46 oldu.

KAYIT DIŞI YÜZDE 34.2

İş gücüne katılma oranı 0.1 puan azalarak yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan yükselerek yüzde 34.2 olarak kayıtlara geçti.

Bugün 16:50 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira mask
Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira
Açık iş ilanları yayınlandı mask
Açık iş ilanları yayınlandı
"Aboneliklerinize sahip çıkın" mask
"Aboneliklerinize sahip çıkın"
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? mask
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
TÜBİTAK personel alacak mask
TÜBİTAK personel alacak
Türkiye'de işsizlik zirve yaptı mask
Türkiye'de işsizlik zirve yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti mask
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL