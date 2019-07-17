İşsizlik % 13’e indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1.1 puan düşüş gösterdi. Tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6.3 puan yükselerek yüzde 23.2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3.5 puan artışla yüzde 13.3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalışla yüzde 46 oldu.

KAYIT DIŞI YÜZDE 34.2

İş gücüne katılma oranı 0.1 puan azalarak yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan yükselerek yüzde 34.2 olarak kayıtlara geçti.