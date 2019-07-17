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Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de azaldı

Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre 34 bin kişi azaldı.
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Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre 34 bin kişi azaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 585 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı, 1 milyon 185 bin olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya göç edenlerin sayısında 2017'ye kıyasla 34 bin kişi, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 50 bin kişilik azalma oldu.

ÜLKE DAĞILIMI

Söz konusu düşüşe karşın geçen yıl Almanya'ya göç edenlerin sayısı, ülkeyi terk edenlerden yaklaşık 400 bin fazla oldu. Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelen kişilerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerin sayısından 202 bin fazla olarak gerçekleşti. Bu göçmenlerin ülke dağılımına bakıldığında 68 bin kişi ile Romanya ilk sırada bulunurken, 29 bin kişi ile Hırvatistan ikinci ve 27 bin kişi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Suriye'den göç edenlerin sayısında 2017'ye göre büyük düşüş kaydedildi. Suriye'den net göç sayısı 60 binden 34 bine düşerken, Polonya'dan 34 binden 20 bine geriledi. Türkiye'den Almanya'ya net göç de 4 bin artarak 16 bin 490'a yükseldi. Geçen yıl 40 bin 561 kişi Türkiye'den Almanya'ya, 24 bin 71 kişi de Almanya'dan Türkiye'ye göç etti.

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