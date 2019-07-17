Zeytinoğlu: İşsizlik oranının daha da gerilemesini bekliyoruz

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve nisan ayında yüzde 13 olarak gerçekleşen işsizlik oranını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Mevsimsel etkilerle işsizlik oranı aylık olarak gerileyerek nisan ayında yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 3.4 puan fazla olmasına rağmen aylık gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Ekonomik faaliyetlere baktığımızda istihdamı turizmden dolayı hizmetler sektörü sırtlanmış görünüyor. Diğer taraftan sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payının artmasını da sevindirici buluyoruz” dedi.

GERİLEME OLACAK

Sezonsal olarak ve ekonomideki toparlanmanın da etkisiyle işsizlik oranında gerilemenin devam edeceğini beklediklerini ifade eden Zeytinoğlu, “İşsizlik oranının daha da gerileyeceğini bekliyoruz. İşsiz sayısındaki artış 1 milyon 116 bin kişi ile hala çok yüksek ama gerek ihracat, gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenme ile ileriki aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşünüyoruz” dedi.

MESLEK EDİNDİRME

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yıla göre 6.5 puan artışla yüzde 23.4 olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek “18-24 yaş arası 8 milyon gencimiz var. Bu gençlerin istihdam piyasasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek edindirmenin esas olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

İTHALATIN AZALMASI

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe açığı 12.05 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise bütçe açığı 78.6 milyar TL’ye ulaştı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Haziran ayında bütçe giderleri yüzde 12.5 gerilerken, bütçe gelirleri yüzde 7.6 arttı. Buna rağmen açık verdik. Bilhassa ithalatın azalmasıyla ithalattan alınan vergilerdeki gerileme ile gelir artışımız enflasyonun altında kalıyor. Bu nedenle açık veriyoruz” diyerek uyarılarda da bulundu.