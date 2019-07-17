İş dünyası dergisi Forbes, araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. 25 Şehrin yer aldığı listede Kocaeli yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı.
KOCAELİ İLK BEŞTE
Merkezi Amerika’nın New York kentinde olan ve 1917 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Forbes Dergisi, Türkiye’deki yaşamak ve iş yapmak için için en ideal kentleri belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve çevre başta olmak üzere yaptığı yatırımlar ile Kocaeli, listede 5. sırada yer aldı. Birçok verinin değerlendirmeye tabi tutulduğu araştırmada Forbes Dergisi, Kocaeli’yi ilk 5 il arasında gösterdi.
DÜNYA’NIN EN ÖNEMLİ EKONOMİ DERGİSİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar Kocaeli’yi yaşanabilir ve iş yapılabilir kentler arasında önemli bir yere getirdi. 1917 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Dünya’nın en saygın ekonomi dergisi FORBES, Türkiye’de yaşamak ve iş yapmak için en ideal kentler araştırmasını tamamladı. 94 başlık altında belirlenen tüm şehirlerin bu veriler ışığında değerlendirildiği araştırmada 4 ana kategori belirleyici oldu.
94 FARKLI VERİ DEĞERLENDİRİLDİ
94 farklı verinin 4 ana kategorisi erişilebilirlik, beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, marka becerisi ve yenilikçilik şeklinde oldu. Tüm kriterlerin ele alındığı araştırmada Kocaeli, 59.98 puan alarak birçok ili geride bıraktı.
SIRALAMA ŞÖYLE…
25- ZONGULDAK
Genel Endeks Puanı: 48,30
24- KONYA
Genel Endeks Puanı: 48,88
23- BOLU
Genel Endeks Puanı: 49,77.
22- MERSİN
Genel Endeks Puanı: 50,09
21- ADANA
Genel Endeks Puanı: 50,23
20- KARABÜK
Genel Endeks Puanı: 50,31
19- ELAZIĞ
Genel Endeks Puanı: 50,53
18- EDİRNE
Genel Endeks Puanı: 50,99
17- MUĞLA
Genel Endeks Puanı: 51,23
16- AYDIN
Genel Endeks Puanı: 51,30
15- BALIKESİR
Genel Endeks Puanı: 51,72
14- KAYSERİ
Genel Endeks Puanı: 52,04
13- SAMSUN
Genel Endeks Puanı: 52,34
12- SAKARYA
Genel Endeks Puanı: 53,35
11- ÇANAKKALE
Genel Endeks Puanı: 53,36
10- TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
9- ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
8- BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
7- YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
6- ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
5- KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
4- TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
3- İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
2- ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
1- İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
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Yorumlar
(1 )
Haydar - kafamı yapıyorsunuz ne artık izmitte boğulur olduk hafta sonunu istanbullu kadar bekliyoruz şehirden kaçmak için
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