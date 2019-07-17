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Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında

1917 yılından beri dünyanın önde gelen iş dünyası ve ekonomi dergisi olan Forbes, Kocaeli’yi Türkiye’nin en yaşanılabilir 5 şehri arasında gösterdi.
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İş dünyası dergisi Forbes, araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. 25 Şehrin yer aldığı listede Kocaeli yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı.

KOCAELİ İLK BEŞTE

Merkezi Amerika’nın New York kentinde olan ve 1917 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Forbes Dergisi, Türkiye’deki yaşamak ve iş yapmak için için en ideal kentleri belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve çevre başta olmak üzere yaptığı yatırımlar ile Kocaeli, listede 5. sırada yer aldı. Birçok verinin değerlendirmeye tabi tutulduğu araştırmada Forbes Dergisi, Kocaeli’yi ilk 5 il arasında gösterdi.

DÜNYA’NIN EN ÖNEMLİ EKONOMİ DERGİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar Kocaeli’yi yaşanabilir ve iş yapılabilir kentler arasında önemli bir yere getirdi. 1917 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Dünya’nın en saygın ekonomi dergisi FORBES, Türkiye’de yaşamak ve iş yapmak için en ideal kentler araştırmasını tamamladı. 94 başlık altında belirlenen tüm şehirlerin bu veriler ışığında değerlendirildiği araştırmada 4 ana kategori belirleyici oldu.

94 FARKLI VERİ DEĞERLENDİRİLDİ

94 farklı verinin 4 ana kategorisi erişilebilirlik, beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, marka becerisi ve yenilikçilik şeklinde oldu. Tüm kriterlerin ele alındığı araştırmada Kocaeli, 59.98 puan alarak birçok ili geride bıraktı.

SIRALAMA ŞÖYLE…

25- ZONGULDAK

Genel Endeks Puanı: 48,30

24- KONYA

Genel Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU

Genel Endeks Puanı: 49,77.

22- MERSİN

Genel Endeks Puanı: 50,09

21- ADANA

Genel Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK

Genel Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ

Genel Endeks Puanı: 50,53

18- EDİRNE

Genel Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA

Genel Endeks Puanı: 51,23

16- AYDIN

Genel Endeks Puanı: 51,30

15- BALIKESİR

Genel Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ

Genel Endeks Puanı: 52,04

13- SAMSUN

Genel Endeks Puanı: 52,34

12- SAKARYA

Genel Endeks Puanı: 53,35

11- ÇANAKKALE

Genel Endeks Puanı: 53,36

10- TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

9- ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

7- YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

6- ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

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Yorumlar

(1)
01

Haydar - kafamı yapıyorsunuz ne artık izmitte boğulur olduk hafta sonunu istanbullu kadar bekliyoruz şehirden kaçmak için

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 10:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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