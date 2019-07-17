Mutlu eden sıralama… Kocaeli ilk 5’te

Forbes Dergisi tarafından Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri açıklandı. Kocaeli listede 5. sırada yer aldı.
SIRALAMA ŞÖYLE…
25- ZONGULDAK
Genel Endeks Puanı: 48,30
24- KONYA
Genel Endeks Puanı: 48,88
23- BOLU
Genel Endeks Puanı: 49,77.
22- MERSİN
Genel Endeks Puanı: 50,09
21- ADANA
Genel Endeks Puanı: 50,23
20- KARABÜK
Genel Endeks Puanı: 50,31
19- ELAZIĞ
Genel Endeks Puanı: 50,53
18- EDİRNE
Genel Endeks Puanı: 50,99
17- MUĞLA
Genel Endeks Puanı: 51,23
16- AYDIN
Genel Endeks Puanı: 51,30
15- BALIKESİR
Genel Endeks Puanı: 51,72
14- KAYSERİ
Genel Endeks Puanı: 52,04
13- SAMSUN
Genel Endeks Puanı: 52,34
12- SAKARYA
Genel Endeks Puanı: 53,35
11- ÇANAKKALE
Genel Endeks Puanı: 53,36
10- TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
9- ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
8- BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
7- YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
6- ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
5- KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
4- TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
3- İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
2- ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
1- İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz