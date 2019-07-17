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Mutlu eden sıralama… Kocaeli ilk 5’te

Yaşanılabilir kentler sıralamasında Kocaeli, kaçıncı oldu?
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Forbes Dergisi tarafından Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri açıklandı. Kocaeli listede 5. sırada yer aldı.

SIRALAMA ŞÖYLE…

25- ZONGULDAK

Genel Endeks Puanı: 48,30

24- KONYA

Genel Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU

Genel Endeks Puanı: 49,77.

22- MERSİN

Genel Endeks Puanı: 50,09

21- ADANA

Genel Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK

Genel Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ

Genel Endeks Puanı: 50,53

18- EDİRNE

Genel Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA

Genel Endeks Puanı: 51,23

16- AYDIN

Genel Endeks Puanı: 51,30

15- BALIKESİR

Genel Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ

Genel Endeks Puanı: 52,04

13- SAMSUN

Genel Endeks Puanı: 52,34

12- SAKARYA

Genel Endeks Puanı: 53,35

11- ÇANAKKALE

Genel Endeks Puanı: 53,36

10- TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

9- ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

7- YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

6- ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

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