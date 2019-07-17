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İzmit’in Whatsapp destek hattı kuruldu

İzmit Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve etkin iletişim kurmak, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Whatsapp destek hattını hizmete sundu.
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İzmit Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve etkin iletişim kurmak, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Whatsapp destek hattını hizmete sundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatlarıyla hayata geçirilen uygulama ile İzmit’te yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikâyet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecekler.

ANLIK İLETİŞİM

Belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar 0532 166 4141 numaralı hattan Whatsapp uygulaması ile belediye yetkilileri ile anlık iletişim kurabilecek ve her türlü şikâyet ve taleplerini gerek fotoğraf, gerek video gerekse yazılı şekilde ilebilecek.

HIZLI İLETİLŞİM HIZLI ÇÖZÜM

İzmit Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaşların istek ve şikâyetlerinin bir an önce yanıtlanıp çözüme kavuşturulması olduğunu belirten belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, uygulamaya başlanan Whatsapp destek hattı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların teknolojiyi ve özellikle sosyal medyayı çok etkin kullandığına dikkat çeken Hürriyet “ günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan ilgiyi belediye hizmetlerimiz içinde kullanılmasını istedik. Kurduğumuz ‘Whatsapp Destek Hattı’yla belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki etkileşimi arttırmak ve hızlandırmak istedik.

YENİ PROJELER YENİ FİKİRLER

Vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya şikâyetleri Belediyemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla ilgili müdürlüklerimize anında iletilecek ve çözümü için hemen harekete geçilecek. Bu hattımız sayesinde vatandaşlarımız sadece istek ve şikâyetlerini değil, belediyemizde uygulanabilecek proje önerilerini ve fikirlerini de bizimle paylaşabilecekler” diyerek tüm vatandaşları belediyenin 0532 166 4141 numaralı Whatsapp uygulamasını kullanmaya davet etti.

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