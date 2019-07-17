İzmit Belediyesi’nde 27 yıldır görev yapan Şaziye Marul, İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri müdürü olarak atandı. Daha önce eski Alikahya Belediyesi yazı işleri biriminde görev yapan son olarakta İzmit Belediyesi Serdar Kültür Merkezi Sorumluluğu görevini yürüten 45 yaşındaki Şaziye Marul Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı.
Bugün 17:44 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:47 TSİ
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İzmit Belediyesi’nde 27 yıldır görev yapan Şaziye Marul, İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri müdürü olarak atandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz