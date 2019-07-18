Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi'nde Yalova istikametine seyreden Vedat U'nun kullandığı 77 AB 880 plakalı kamyon, Melih G'nin kullandığı 16 ZJ 497 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Karamürsel'de kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karamürsel'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz