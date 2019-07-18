Dernek Başkanı Hasan Bat, dernek olarak her etkinliklerinde ilkleri yaşamak istediklerini belirterek, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Engellileri yamaç paraşütüyle uçmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Bat, "Burak Horozoğlu denetiminde derneğimizin üyeleri bin 600 metre yüksekten yamaç paraşütüyle atlayıp 17 dakika uçtu. Çok keyif verici bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.
Bugün 09:08 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:09 TSİ
Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu
Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, yamaç paraşütüyle uçtu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz