Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 30 yükümlü, mezarlıklarda bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerini lanetleyerek, "İnsanın tüyleri diken diken oluyor, bunlara bakmak bizim görevimiz, tüm vatandaşların görevi, bu projeleri ayda bir yapmamız lazım. Aileler geldiği zaman burada huzur bulmalılar. Allah mekanlarını cennet etsin, onlara çok borcumuz var. Şehitlerimizi anmak istedik. Bize emanet onlar, bizim parçamız.'' ifadesini kullandı. Bölgedeki 10 okulun temizlik, boya ve bakım çalmalarını yaptıklarını ifade eden Sancak, hedeflerinin Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca'daki bütün okulların ihtiyacı olan boya, tadilat ve temizliklerini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.