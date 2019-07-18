Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:09 TSİ

Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı

Gebze'de denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 30 yükümlü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, ilçedeki şehitlikte temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.
Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 30 yükümlü, mezarlıklarda bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerini lanetleyerek, "İnsanın tüyleri diken diken oluyor, bunlara bakmak bizim görevimiz, tüm vatandaşların görevi, bu projeleri ayda bir yapmamız lazım. Aileler geldiği zaman burada huzur bulmalılar. Allah mekanlarını cennet etsin, onlara çok borcumuz var. Şehitlerimizi anmak istedik. Bize emanet onlar, bizim parçamız.'' ifadesini kullandı. Bölgedeki 10 okulun temizlik, boya ve bakım çalmalarını yaptıklarını ifade eden Sancak, hedeflerinin Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca'daki bütün okulların ihtiyacı olan boya, tadilat ve temizliklerini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Bugün 09:08 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Hamile eşine kurşun yağdırdı mask
Hamile eşine kurşun yağdırdı
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti mask
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti
Yine Kandıra yolu yine kaza! mask
Yine Kandıra yolu yine kaza!
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı mask
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı
Torunu yaşındaki kıza sarktı mask
Torunu yaşındaki kıza sarktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları mask
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?

GALERİ

Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
Hastanede jeneratör yandı mask
Hastanede jeneratör yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL