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Bilge Hukuk Bürosu açıldı

Avukat Bilge Banu Bilgin, Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No: 73 Kat: 2 Daire: 1 İzmit’te kendi hukuk bürosunu açtı.
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Fatma-merhum Veysel Bilgin çiftinin kızları Av. Bilge Banu Bilgin, Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No: 73 Kat: 2 Daire: 1 İzmit’te kendi hukuk bürosu Bilge Hukuk Bürosu’nu açtı.

RUHSATNAMESİNİ FEYZİOĞLU VERMİŞTİ

2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve aynı yıl Av. Dr. Murat Özveri’nin yanında stajını tamamlayan Av. Bilge Banu Bilgin’in avukatlık ruhsatnamesi de 2014 yılında Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen yemin törenine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından verilmişti. Bilgin kendi hukuk bürosunu açmadan önce bir süre Av. Yasemin Pehlevan Yılmaz-Av. Necati Yılmaz çiftinin sahibi olduğu Pehlevan Hukuk Bürosu, Fu Gayrimenkul Hukuk Departmanı ve Gülaş İnşaat Hukuk Departmanında çalıştı.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bilge Hukuk Bürosu’nun açılışına; Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Gülaş İnşaat’ın sahibi Yunus Merttürk, Av. Dr. Murat Özveri, Pehlevan Hukuk Bürosu’nun sahibi Av. Yasemin Pehlevan Yılmaz, genç avukatın ailesi ve arkadaşları katıldı. Açılış kurdelesini Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Av. Dr. Murat Özveri ve Pehlevan Hukuk Bürosu’nun sahibi Av. Yasemin Pehlevan Yılmaz birlikte kesti.

CANDEMİR, "BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Açılışta konuşan Av. Dr. Murat Özveri,” Hayırlı uğurlu, bol kazançlı olsun. Hukuka, mesleğimize katkı yapmaya devam ettiği, bir merkez olsun. Bir iş hukuku bürosu olsun “ dedi. Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, “ Biz mesleğimiz itibariyle adil yargılama hakkının yegane temsilcileriyiz ama daha önemli bir görevimiz var. Bu ülkede hukuk devletinin adalet, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin teminatıyız. Sevgili Bilge Banu’nun bu açtığı büroyla bu üstün değerler için mücadele edeceğine inancımız tam. Yolunun açık olmasını temenni ediyorum. Açtığı büroda mesleğini başarıyla idame ettireceğini biliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Pehlevan Hukuk Bürosu’nun sahibi Av. Yasemin Pehlevan Yılmaz, “Aynı temennileri paylaşıyorum. Huzurlu, bol kazançlı, sağlıklı, hayırlı işlerin olsun. Yoılun açık olsun her zaman yanındayız “ diye konuştu.

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