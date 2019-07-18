TÜGVA'ya mahkemeden iyi haber

Göreve geldiği ilk günlerden itibaren İzmit Belediyesinin TÜGVA ve Ensar Vakfı ile imzaladığı protokollere tepki gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TÜGVA’nın ilgili protokol çerçevesince işlettiği belediyeye ait Tepeköy Mahallesindeki öğrenci yurdu ile Belsa Plaza B bloktaki eğitim merkezinin tahliyesi için yaklaşık bir süre önce mahkemeye gitti. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi söz konusu tahliye talebinin durdurulmasını isteyen Türkiye Gençlik Vakfı avukatının yaptığı başvuruyu kabul etti.

TAHLİYE TALEBİ YERİNE GETİRİLMEYECEK

Yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, belediyeden ayrıca taşınmazlara ait güncel tapu kayıtlarının, belediye ile vakıf arasındaki protokolün, konuya ilişkin diğer bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesini istedi. Mahkeme yeni bir karar verene kadar tahliye talebi yerine getirilmeyecek. Tahliye talebine dair dava ise önümüzdeki günlerde görülmeye devam edilecek.