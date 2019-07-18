2015 yılında kurulan başkanlığını Hüseyin Mutlu’nun yaptığı Gültepespor’un dayanışma gecesi İzmit Belediyesi destekleriyle Gültepe Meydanı’nda gerçekleşti. 2. amatör ligde namağlup şampiyon olarak 1. amatör lige yükselen yeşil mavili ekibin dayanışma gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te katıldı.

YOĞUN KATILIM

Başkan Hürriyet’e yoğun ilgi gösterilen geceye, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Özkum, Çenesuyu Plajyoluspor Kulüp Başkanı Bünyamin Akman, Boluspor teknik direktörü Giray Bulak, çok sayıda spor kulübü temsilcisi ve Gültepe sakinleri katıldı.

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Mahalle sakinlerinin ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği renkli gecede Taner Eyüpoğlu, Meryem Akyüz, Zeynep Birinci, Adnan Yılmaz, Mehmet Tok, Mali Öztürk, Mustafa Bayraktar, Mahmut Polat ve Yücel Aktaş gibi birçok sanatçı sahne alarak misafirleri doyasıya eğlendirdi.

BAŞKAN HÜRRİYET’E PLAKET

Dayanışma gecesinde Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e plaket takdim etti. Başkan Hürriyet’te milli judocu Buket Karabulut’un annesi Ayten Karabulut’a plaket takdim etti.

GENÇLERİMİZ ÖNCELİĞİMİZ

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Gültepespor’un başarıları daim olsun. Bu başarılarda emeği geçen kulüp başkanlarımızdan Allah razı olsun. Şuan sizin belediye başkanınız olarak karşınızdayım ama makamlar gelip geçici. Belediye başkanlığı görevimiz boyunca sahip olduğumuz yetkileri siz sevgili gençlerimiz için kullanacağız. Gerek fiziki anlamda gerek sosyal donatı anlamında sizler için çalışacağız” dedi.

GENÇLERİMİZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Sorunlarınızı biliyorum. Özellikle saha sıkıntınızın farkındayım. Mahallemizdeki futbol sahası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde. Büyükşehir Belediyesi başkanıyla bu konuyu görüşeceğim. Kulüp binası ile ilgilide sorunlarınızın çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. Ben gençlerimize çok önem veriyor ve güveniyorum. Gençlerimizin başımızın üstünde yerleri var” şeklinde konuştu.