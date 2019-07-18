Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:14 TSİ- Spor G: Bugün 13:00 TSİ

Hürriyet, Gültepespor'un şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

2. amatör ligden şampiyon olarak 1. amatör lige yükselen Gültepespor’un dayanışma gecesine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepespor’a başarılar diledi.
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

2015 yılında kurulan başkanlığını Hüseyin Mutlu’nun yaptığı Gültepespor’un dayanışma gecesi İzmit Belediyesi destekleriyle Gültepe Meydanı’nda gerçekleşti. 2. amatör ligde namağlup şampiyon olarak 1. amatör lige yükselen yeşil mavili ekibin dayanışma gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te katıldı.

YOĞUN KATILIM

Başkan Hürriyet’e yoğun ilgi gösterilen geceye, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Özkum, Çenesuyu Plajyoluspor Kulüp Başkanı Bünyamin Akman, Boluspor teknik direktörü Giray Bulak, çok sayıda spor kulübü temsilcisi ve Gültepe sakinleri katıldı.

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Mahalle sakinlerinin ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği renkli gecede Taner Eyüpoğlu, Meryem Akyüz, Zeynep Birinci, Adnan Yılmaz, Mehmet Tok, Mali Öztürk, Mustafa Bayraktar, Mahmut Polat ve Yücel Aktaş gibi birçok sanatçı sahne alarak misafirleri doyasıya eğlendirdi.

BAŞKAN HÜRRİYET’E PLAKET

Dayanışma gecesinde Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e plaket takdim etti. Başkan Hürriyet’te milli judocu Buket Karabulut’un annesi Ayten Karabulut’a plaket takdim etti.

GENÇLERİMİZ ÖNCELİĞİMİZ

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Gültepespor’un başarıları daim olsun. Bu başarılarda emeği geçen kulüp başkanlarımızdan Allah razı olsun. Şuan sizin belediye başkanınız olarak karşınızdayım ama makamlar gelip geçici. Belediye başkanlığı görevimiz boyunca sahip olduğumuz yetkileri siz sevgili gençlerimiz için kullanacağız. Gerek fiziki anlamda gerek sosyal donatı anlamında sizler için çalışacağız” dedi.

GENÇLERİMİZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Sorunlarınızı biliyorum. Özellikle saha sıkıntınızın farkındayım. Mahallemizdeki futbol sahası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde. Büyükşehir Belediyesi başkanıyla bu konuyu görüşeceğim. Kulüp binası ile ilgilide sorunlarınızın çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. Ben gençlerimize çok önem veriyor ve güveniyorum. Gençlerimizin başımızın üstünde yerleri var” şeklinde konuştu.

Bugün 10:14 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, Gültepespor'un şampiyonluk coşkusuna ortak oldu mask
Hürriyet, Gültepespor'un şampiyonluk coşkusuna ortak oldu
Kadir Gezer veda etti mask
Kadir Gezer veda etti
Yıldırım: Karamürsel bu işin merkezidir mask
Yıldırım: Karamürsel bu işin merkezidir
Genç Berkay’dan duygusal veda!.. mask
Genç Berkay’dan duygusal veda!..
Amatör liglerin başlangıç tarihleri belli oldu mask
Amatör liglerin başlangıç tarihleri belli oldu
Kaptan: Aile olursan başarılı da olursun mask
Kaptan: Aile olursan başarılı da olursun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları mask
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları

GALERİ

Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL