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Bilgi Köprüsü Montessori’de 2’nci yaz dönemi başladı

Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda 1 ay süren 1’inci dönem yaz eğitimi tamamlandı. 9 Ağustos’a dek sürecek 2’nci eğitimin startı verildi.
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Yaz Okulu’na katılan 3-6 yaş grubu çocuklar farklı etkinlikler ve eğitim çalışmalarıyla kaliteli bir zaman dilimi geçirdi. Haftalık programlar dahilinde her gün faal etkinliklere yer verilirken uygulamalı eğitimler oldukça faydalı geçti, çocuklar gezerek hem eğlendi, hem de öğrendi.

YÜZÜCÜLER YETİŞİYOR

İlimizde ilk Montessori eğitimini uygulayan ve American Montessori Society (AMS) üyesi Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunun yaz kursuna katılan öğrenciler, haftanın 2 günü yüzme eğitimi aldı. Milli Yüzücü Ozan Gider ve Zöhre Aydoğan gözetiminde çocuklara yüzme teknikleri öğretildi. Her bir öğrenciye başarılarını gösteren karneleri de verildi. Bunun yanında hem doğa, hem de kültürel geziler sayesinde kurs yaz tatili havasına da büründü. Eğlenceli oyunlar çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

2.DÖNEM BAŞLADI

Montessori yaz okulunda 1’inci dönem tamamlanırken 16 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasındaki 2.Dönem eğitimi de aynı hızla başladı. Montessori öğrencilerini bu dönemde de yine eğlenceli, öğretici etkinlikler bekliyor. Mutfak atölyesi, İngilizce Magic Room Saatleri, Survivor Kids Yarışları, At Binme, Bahçe Etkinlikleri, Zumba ve Yüzme Eğitimi haftalık programlar dahilinde olacak.

Bugün 10:17 TSİ - Eğitim

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