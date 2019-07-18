TÜGVA ve ENSAR’da top Kaymakam'da

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamlığı’na TÜGVA Erkek Öğrenci Yurdu ve ENSAR Vakfı binalarının tahliye edilmesi için yazı yazmıştı. Öte yandan mahkeme TÜGVA Erkek Öğrenci Yurdu için yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, konuyu hukuki yönden araştırmaya devam ediyor.
HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR
Süreç ile ilgili bilgi veren İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, “İzmit Belediyesi, Kaymakamlığa bize ait binaların boşaltılması için gereğinin yapılmasını istiyoruz diye yazı yazdı. Tabi biz de bütün yazışmaları istedik. Hukuki olarak eksik bir durum var mı ona bakacağız. Eğer gerekleri yerine getirilmişse boşaltılır. Tabi alınan kararı dernek veya belediye beğenmezse, yargı yolu açık. Biz bu süreçteki hukuki durum nedir ona bakıyoruz. Hukuki süreç şuan sürüyor. Yazıların sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.Selin BECER
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah sabır ve kolaylıklar versin,kamu vicdanı olayları takip ediyor bence neyin ne olduğu yıllardır belli değilken artık ayyuka çıkmıştır diye düşünüyorum.
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