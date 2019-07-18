Başkan Kocaman da parkeye çıkıyor

Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret ederek yeni dönem için başarılar diledi. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile beşinci dönemine başlayan Murat Aydın’ı ziyaret etti. Kocaman “Yeniden başkan seçildiniz. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Kongreye, aynı gün ilçemizde şehit cenazesi olduğundan katılamadım. Yönetim kurulunuzla birlikte yeni dönemde de sizlere başarılar diliyorum” dedi.

BEN DE PARKEYE ÇIKACAĞIM

“Kocaeli’de amatör spora büyük destek verilmektedir” diyen Belediye Başkanı Kocaman "Kartepe spor bakımından zengin bir ilçedir. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunu da hep birlikte başaracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde gençlerimize gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Ben de amatör olarak basketbol oynamaktayım. Önümüzdeki yıl bizzat parkeye çıkarak mücadele edeceğim" dedi.