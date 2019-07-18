İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, muhtarlar masasının başına geçecek meclis üyesi noktasında kararını verdi. Çeşitli görüşmelerin ardından Süleyman Şen ismi muhtarlar masası için görevlendirildi. Ayrıca meclis üyelerinden Mehmet Baştürk ve Yaşar Kardaş ise koordinatör olarak atandı. Selin BECER
Bugün 10:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:02 TSİ
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...
İzmit Belediyesinde son zamanların en çok konuşulan konusu olan Muhtarlar Masasının akıbeti belli oldu. İzmit Belediyesi’nde muhtarlar masasına Süleyman Şen atandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(6 )
Nevzat - Başarılar dilerim abi
Nevzat - Başarılar dilerim abi
Hasan - Süleyman Başkanım zaten belliydi sen yakışırsın Başarılarının devamını dilerim
Emre - süleyman bey sizden başkası olamazdı zaten başarılar
dost - tuncay bey gayet basarili idi..ne oldu yaa..
Izmitli - Yaşar Kardeş abimiz senin Kemal Kilicdaroglu ile yanyana görmek isteriz.!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.