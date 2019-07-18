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İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...

İzmit Belediyesinde son zamanların en çok konuşulan konusu olan Muhtarlar Masasının akıbeti belli oldu. İzmit Belediyesi’nde muhtarlar masasına Süleyman Şen atandı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, muhtarlar masasının başına geçecek meclis üyesi noktasında kararını verdi. Çeşitli görüşmelerin ardından Süleyman Şen ismi muhtarlar masası için görevlendirildi. Ayrıca meclis üyelerinden Mehmet Baştürk ve Yaşar Kardaş ise koordinatör olarak atandı. Selin BECER

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Yorumlar

(6)
06

Nevzat - Başarılar dilerim abi

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 15:26
05

Nevzat - Başarılar dilerim abi

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 15:26
04

Hasan - Süleyman Başkanım zaten belliydi sen yakışırsın Başarılarının devamını dilerim

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 15:00
03

Emre - süleyman bey sizden başkası olamazdı zaten başarılar

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 14:55
02

dost - tuncay bey gayet basarili idi..ne oldu yaa..

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 14:09
01

Izmitli - Yaşar Kardeş abimiz senin Kemal Kilicdaroglu ile yanyana görmek isteriz.!!!!

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 11:13
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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