İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, muhtarlar masasının başına geçecek meclis üyesi noktasında kararını verdi. Çeşitli görüşmelerin ardından Süleyman Şen ismi muhtarlar masası için görevlendirildi. Ayrıca meclis üyelerinden Mehmet Baştürk ve Yaşar Kardaş ise koordinatör olarak atandı. Selin BECER