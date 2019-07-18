CHP'den Kandıra çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyeleri Kandıra’daki programları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, ilçe yönetimi, Kandıra Belediye Meclisi üyeleri ve Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin’in de aralarında olduğu CHP’li heyet, ilk olarak Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ı makamında ziyaret etti.

KANDIRA İÇİN ORTAK AKIL

Kaymakamlığın ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığı görevini devralan Adnan Turan’a yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Ziyaretten ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise, ilçenin sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket edeceklerini belirtti.

MUHTARLARIN SORUNLARI

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi belediye başkanlığı ziyareti sonrasında Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Mustafa Satılmış ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetiminin bir sonraki ziyareti ise Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve dernek üyelerine oldu. Her iki ziyarette de muhtarların sorunları masaya yatırılırken çözüm noktası için uygulanabilecek çalışmalar görüşüldü.