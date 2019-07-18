Uzuner: Geçen yılki kâbusu tekrar görmek istemiyoruz

3. Lig 3. Grup temsilcisi Gölcükspor’da Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemediklerini ifade etti. Uzuner “Yeni sezon tüm takımlarımız için hayırlı ve uğurlu olsun. Gölcükspor olarak yeni bir yapılanma içine girdik. Köklü değişiklikler yapmak istiyoruz” dedi

BÜTÇEMİZ BELLİ

Uzuner sözlerinin şöyle sürdürdü: Genç ve tecrübeli futbolcularla örülü güzel bir kadro kurma gayretindeyiz. Bu anlamda hocamızın bize sunduğu, bizim de hocamıza sunduğumuz isimler var. Şu an futbolcular yüksekten rakamlar yazıyor. Kendileri için biçtikleri bir değer var, bizim de politikamız var ve dış transferde belirlediğimiz bütçe doğrultusunda hareket ediyoruz.

İPLERİ SIKI TUTUYORUZ

Geçen yıl kabus gibi geçti. Bu nedenle ipleri sıkı tutup geçen yılki kâbusu görmek istemiyoruz. İç transfer dışında 7-8 futbolcu ile daha anlaşacağız. Planlı, programlı, işlevsel ve attığı adımların farkına varan bir politikamız olacak. Olması da gerekiyor. Çünkü kulübü belli düzene soktuğumuzda, bizden sonra Gölcükspor bayrağını teslim alanlar daha rahat etmeli. Erdem ÖVÜÇ