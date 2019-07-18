Kaptan: Aile olursan başarılı da olursun

3. Lig 3. Grup temsilcisi Gölcükspor’un kaptanı İlyas Türengül, sezona en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. İlyas, aile ortamını kurmak zorunda olduklarını ifade ederek şu görüşlere yer verdi: Geçen sezon son maçta ligde kalmayı başardık. Bir daha o işleri yaşamadan, şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takım olarak lige girmeliyiz. Gölcükspor’da yeni başkan, yeni yönetim ve yeni futbolcularla güzel bir ortam olacak. Genç arkadaşlarla beraberiz. Yönetimimizin görüştüğü futbolcular var ve mutlaka iyi futbolcular aramıza katılacaktır.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORLAR

Aile ortamını kurmamız gerekiyor. Özellikle 3. Lig’de başarı böyle geliyor. Aile olursan başarılı da olursun. Sedat Cengiz arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Belli bir kalitesi var, takıma katkısı da vardı. İlla ki yeri dolacaktır. Transfer yapmak önemli. İnce eleyip sık dokunduğunun farkındayız. Mutlaka iyi oyuncular gelecektir. Geçen sezon 34 maç 32 gol yedim. Maç başına 1 golden az. Bu sezon daha iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım.