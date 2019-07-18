Genç Berkay’dan duygusal veda!..

SÖZ VERİYORUM…

Berkay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Kariyer hedeflerimin ilk adımını attığım bu günde yuvamdan ayrılmamın burukluğunu yaşıyorum. Hayallerime adım adım yürüdüğüm bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Başta hocam ve yol göstericim Cem Baki'ye, gece gündüz kariyerim için beni bir an olsun yalnız bırakmayan Cihan Yardım abime, basında sesimiz, gözümüz olan Gökhan Beşiktaş abime, alt yapısında yetişmekten gurur duyduğum Karamürsel İdmanyurdu'ma, bu semtteki çocuk-yaşlı herkesin sevgilisi olan Karamürselspor'uma, Başkanımız Ali Yılmaz olmak üzere yönetim kurulundaki büyüklerime teşekkür ederim. Karamürselsporuma şampiyonluk yolunda başarılar diliyor, takım arkadaşlarımı canım kadar seviyorum. Gittiğim yerde, sizlerin duasıyla, inançla, hırsla, azimle çalışmaya, semtimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağıma söz veriyorum.