Kartepe’de faaliyet gösteren Derbent Futbol Okulu, genç yetenekleri, hem bireysel, hem de ahlaki olarak eğitmeyi amaçlıyor. Futbol okulu, uzman antrenör kadrosuyla, Derbent Stadı’nda, haftanın 6 günü aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Derbentli gençlerle yıllardır başarılı sonuçlar alan ve BAL’a kadar yükselen, ancak geçen yıl talihsizliklerle ligden düşen Derbentspor, geleceğin yıldız adaylarını yetiştirmeye devam ediyor. Tecrübeli antrenör Sait Engin nezdinde, alt yapıda çeşitli gruplarda yer alan takımlarla çalışmaları devam ettiren kulüp, yeni sezon öncesi yine Derbent Stadı’nda yaz uygulamaları yapıyor.
Bugün 11:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:07 TSİ
Derbentspor, yaz-kış dinlemiyor
Kartepe’de faaliyet gösteren Derbent Futbol Okulu, genç yetenekleri, hem bireysel, hem de ahlaki olarak eğitmeyi amaçlıyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz