Derbentspor, yaz-kış dinlemiyor

Kartepe’de faaliyet gösteren Derbent Futbol Okulu, genç yetenekleri, hem bireysel, hem de ahlaki olarak eğitmeyi amaçlıyor. Futbol okulu, uzman antrenör kadrosuyla, Derbent Stadı’nda, haftanın 6 günü aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Derbentli gençlerle yıllardır başarılı sonuçlar alan ve BAL’a kadar yükselen, ancak geçen yıl talihsizliklerle ligden düşen Derbentspor, geleceğin yıldız adaylarını yetiştirmeye devam ediyor. Tecrübeli antrenör Sait Engin nezdinde, alt yapıda çeşitli gruplarda yer alan takımlarla çalışmaları devam ettiren kulüp, yeni sezon öncesi yine Derbent Stadı’nda yaz uygulamaları yapıyor.