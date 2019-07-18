Amatör liglerin başlangıç tarihleri belli oldu… İşte merakla beklenen karar…
2019/2020 SEZONU LİGLERİN BAŞLAMA TARİHLERİ
U-11 LİGİ 28 MART 2020
U-12 LİGİ 07 EYLÜL 2019
U-13 LİGİ 07 MART 2020
U-14 LİGİ 07 EYLÜL 2019
U-15 LİGİ 28 ARALIK 2019
U-16 LİGİ 07 EYLÜL 2019
U-17 LİGİ 29 ARALIK 2019
1.K.U-19 LİGİ 30 KASIM 2019
2.K.U-19 LİGİ 01 MART 2020
2. AMATÖR KÜME 04 OCAK 2020
1. AMATÖR KÜME 14 EYLÜL 2019
SÜPER LİG 21 EYLÜL 2019
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz