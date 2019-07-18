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Amatör liglerin başlangıç tarihleri belli oldu

Amatör liglerin başlangıç tarihleri belli oldu.
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Amatör liglerin başlangıç tarihleri belli oldu… İşte merakla beklenen karar…

2019/2020 SEZONU LİGLERİN BAŞLAMA TARİHLERİ

U-11 LİGİ                                       28 MART 2020

U-12 LİGİ                                       07 EYLÜL 2019

U-13 LİGİ                                       07 MART 2020

U-14 LİGİ                                       07 EYLÜL 2019

U-15 LİGİ                                       28 ARALIK 2019

U-16 LİGİ                                       07 EYLÜL 2019

U-17 LİGİ                                       29 ARALIK 2019

1.K.U-19 LİGİ                                30 KASIM 2019

2.K.U-19 LİGİ                                01 MART 2020

2. AMATÖR KÜME                       04 OCAK 2020

1. AMATÖR KÜME                       14 EYLÜL 2019

SÜPER LİG                                   21 EYLÜL 2019

Bugün 11:13 TSİ - Spor

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