"Artık olmazsa olmazımız Kırkpınar başpehlivanlığıdır"

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Yağlı güreşlerde neden başarı gelmiyor? Eskiden 2 altın kemer getiren Karamürsel’in şimdilerde neden hiç adı duyulmuyor?” sorularına açık yüreklilikle cevap verdi. Yıldırım, efsanelerimiz Aydın Demir ve Ahmet Taşçı’ya genç pehlivanların ‘Merhaba pehlivan’ şeklindeki hitaplarından hiç memnun olmuyor

KARAMÜRSEL HALKININ GÜREŞE ÖZEL BİR İLGİSİ VAR

Başkan Yıldırım öncelikle “Güreşten öte, insan duruşu, ahlakı ve davranışı, geçmişten gelen ve bizi biz yapan değerleri gelecek nesillere aktaracak, yüzyıllardır bizi temsil eden bir spordur yağlı güreş. O nedenle, bu sporun değeri Karamürsel’de bir başkadır. Aydın Demir’le başlayan, Kadir Birlik ve Ahmet Taşçı ile devam eden bir geleneğimiz var” dedi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: Onların başarılarından dolayı, Karamürsel’de bu spora ilgi artıyor. Tabii herkes onlar gibi olmak için yola çıkıyor. Ama maalesef onlar gibi olabilmek için, gerekli şartları yerine getiremiyorlar. Azim, çalışmak, hırs, irade, sabır ve güç bunların her biri geliştirebilinir şeyler. Ama bir yerden sonra siz ne kadar imkan da sunsanız, olmuyor. Benden önceki belediye başkanı ağabeylerim ellerindeki imkanlar neticesinde destek oldular. Biz de elimizdeki imkanlar çerçevesinde destek olmaya çalıştık.

DEMİR AĞABEYDEN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ…

Şu bir gerçek, Aydın Demir ağabeyimizden gelen süreçte çok şey değişti. Onların zamanındaki tesisleşme, onların zamanındaki kamu kuruluşlarının yardımları, şu anda çok çok daha üst düzeyde. Karamürsel Belediyesi’nin kendi bütçesinden belki de Türkiye’deki sayılı belediyeyiz, pehlivanlara destek veren. Ama destek bir yerde kalıyor. Bizim isteğimizle, desteğimizle bazı şeyler olmuyor. İnsanlarımızın ideallerine koşması gerekiyor. Biz insanlarımızı yönlendiriyoruz, bir yere kadar gelip, duruyor. İşte Aydın Demir, Kadir Birlik, Ahmet Taşçı 9-10 kişi yetiştirdiler, bu kişilerin de görev alıp, çırak yetiştirmesi gerekli.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ, ÖRFLERE DAYANIR

Bu usta-çırak ilişkisine dayanan örf ve adabı ben çok iyi biliyorum. Kadir Birlik hâlâ Aydın Demir’in yanına geldiği zaman, bir arkadaki masada oturur. Aydın Demir müsaade etmeden, yanına gelemez. Şimdi Kadir Birlik, Aydın Demir’i gördüğü zaman elini öper. Ahmet Taşçı, Kadir Birlik’i gördüğünde elini öpüyor. Ben öyle başpehlivanlar görüyorum ki, Aydın Demir’i, Kadir Birlik’i, Ahmet Taşçı’yı gördüğünde ‘Merhaba başpehlivan’ diyor, tokalaşıyor. Çocukları yaşındaki başpehlivan olmuş kimseler, bazı örf ve adetleri taşımadıkları sürece asla başarıya ulaşamazlar.

HAZRETİ HAMZA’NIN SPORUDUR…

Bu spor Hazreti Hamza’nın sporu. Bu spor dualı spor. Bu sporun imanına, gücüne inanacaksın, saygı göstereceksin. Şimdiki nesil, bu iki başpehlivanı (Aydın Demir, Ahmet Taşçı) sırtlarında taşımazı lazım. Biz bunları anlatıyoruz. Her spor dalına elimizden geldiğince, elimizdeki imkanları zorlayarak yetiştirmeye çalışıyoruz.

ŞU ANDA TESİSLEŞME İŞİNİ HALLETTİK…

Karamürsel’de bu sporu yapacağım diyen herkes bu sporu yapabilir. Ama maalesef şöyle bir zihniyet oluşturulmuş, belediye bizi işe alsın, belediye bize baksın, maaş versin. Böyle gücümüz, böyle kudretimiz yok. Öyle bir imkanımız da yok. Ama başarıyı da ödüllendirmek, bizim en büyük tutkumuz. Gerçek başarıyı elde eden herkese, biz elimizdeki imkanları sunarız. Ama öğle yarım yamalak başarılarla değil. İşte bir kürsü elde ettim, beni belediyeye al gibi geçici başarılarla bu iş olmaz. Bundan sonra Karamürsel Belediyesi olarak tasarrufumuz, ‘altın kemer’ Karamürsel’e getirildiğinde olacak. Onun haricinde belediye olarak başka bir destek şansımız olamaz. Desteğimizi esirgemiyoruz. Levent Erdoğan Spor Kulübü çerçevesinde maaş ve sigortalarını ödemeye çalışıyoruz. Genç pehlivanlarımıza gerekli yardımı yapıyoruz. Aydın Demir, Ahmet Taşçı zamanında bu sporu Karamürsel halkı sahiplendi. Esnaflar sahip çıktı. Halkımız evlerinden yemekler getirdi. Niye? Onların örf ve adetleri, terbiyeleri ve insanlarla sosyal ilişkiler içerisindeydiler. Halk da onlara sahip çıkıyordu. Şimdi ben gençlere bakıyorum, halktan kaçıyorlar. Halkın içine çıkmıyorlar, selam vermekten kaçınıyorlar. Siz bunları yaparsanız, halk da size sahip çıkmaz.

BU SPORUN GELİŞMESİNİ ARZU EDİYORUM…

Karamürsel’de bu sporun gelişmesi ve büyümesini çok arzu ediyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bütün milletvekillerinin ortak kararıyla kanunlaşan ‘Altın Kemer’in edebi sahiplerine, devlet sporcusu unvanı verilmesi, beni çok mutlu etti ve spor adına da umutlandırdı. Şimdi Türkiye’de bu altın kemere sahip olan 3 kişiden 2’si Karamürsel’de. Bu Karamürsel’in değil, Kocaeli’nin gururu. Biz bu aldığımız özelliği geleceğe taşımak istiyoruz. Ağabeylerimizin duruşu çok önemli. Gençlerimize anlatıyoruz, bu saatten sonra Aydın Demir, Ahmet Taşçı, Kadir Birlik’in onlarla birlikte dağlara koşacak halleri yok. Güreşecek değiller. Aydın Demir, Ahmet Taşçı, ‘Biz başarımızı yaptık’ diyorlar. Onları dinleyen gençler, bunu bile yapamıyorsa, başarının gelmesi mümkün değil. Günümüzde teknoloji çok gelişti. İmkanlar çok fazlalaştı. Ahmet Taşçı kendisi ifade ediyor, ‘Yalova’ya idmanlara belediye otobüslerinde ayakta gider gelirdik’ diyor. Şimdi bakıyorsunuz, belediyenin bedava modern tesisleri var, ama başarı yok. Bu da gösteriş kısmının ön plana çıktığını gösteriyor. Son dönemlerde gençlerden özellikle son Kırkpınar yağlı güreşlerde deste büyük, büyük boy’da şampiyon olan Mert Altın daha altlarda derece yapan gençlerimiz bizim Karamürsel olarak umudumuzu arttırdılar. Bu iş inanç arkasından çalışmak, çalışmak geliyor. Çalışmadan başarı elde edilemez günde bir iki saat ağırlık çalışarak başpehlivan olunmaz başpehlivan olmak için günün 24 saati kendini bu işe adayacaksın dinlenmek bile bir çalışmaktır.

KENDİNİ İYİ DİNLENDİRECEKSİN!..

Dinlenmenin bile bir adabı vardır. Kendini, her şeyinle dinlendireceksin. Kafa olarak, kondisyon olarak dinleneceksin. Bunları ustalarımız hep anlatıyorlar. Bu işi sevmek lazım. Belki geçmişteki imkansızlıklar, bu başarıları bize getirdi. Belki şimdi bir çok imkanları verdiğimizden dolayı başarısızlık oluyor. Bilemiyorum. Bundan sonra bu işe başlayacak çocukların hedeflerini devlet sporculuğuna yükseltecekler. Devletin kolu kanadı altında olmak, herkesin arzu edebileceği bir şey. Bizler Aydın Demir ve Ahmet Taşçı ile gurur duyuyoruz. Onlar bizlerin ağabeyleri. Onların varlığı bizi mutlu ediyor. Onların sağlıklı ve mutlu yaşaması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.